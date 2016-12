Bronzen olympiër Holmlund (29) in coma na crash op skipiste

Holmlund, die bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi brons pakte op het onderdeel skicross, moest in het ziekenhuis van Bolzano met spoed worden geopereerd wegens een bloeding in haar hersenen.

Holmlund ligt momenteel in coma op de intensive care. Volgens de Zweedse bond is haar situatie niet stabiel.

De skiester was in Zuid-Tirol voor de wereldbekerwedstrijden van Innichen. Holmlund staat tweede in het wereldbekerklassement, achter olympisch kampioene Marielle Thompson uit Canada.

De wereldbekerwedstrijden in Innichen worden op woensdag en donderdag gehouden.