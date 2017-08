ING ziet beleggersvertrouwen licht groeien

Drie kwart van de Nederlandse beleggers zegt een verbetering van de algemene economische situatie te verwachten, zo meldt de bank zaterdag.

Ook over de eigen financiële situatie en de waardegroei van de beleggingsportefeuille blijft het oordeel van beleggers positief.

Rendement

De stabiele beurs van de laatste maanden zorgt er wel voor dat het rendement van de respondenten wat is gedaald. Begin deze maand steeg de AEX naar een stand van 530 punten. Beleggers verwachten dat de Amsterdamse beurs over drie maanden op een stand van 514 staat.

"Het is niet vreemd dat beleggers voorzichtig zijn met de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de VS en de afnemende steun voor president Trump", zegt Nathan Levy, investment manager bij ING Investment Office.

Verdeeld

De deelnemers in de peiling waren verdeeld over de vraag of het een goede of slechte tijd is om te beleggen. Iets meer beleggers hebben wel een defensief profiel genomen.

"Beleggers waren niet erg actief in augustus. Ruim de helft heeft net als in juli niet gehandeld op de beurs. Bij degenen die wel gehandeld hebben, slaat de balans door naar meer aankopen dan verkopen", aldus Levy.