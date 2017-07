FIOD zoekt miljoenen van gedupeerde beleggers Hollandsche Wind

Dat blijkt woensdag bij de rechtbank in Amsterdam tijdens de eerste tussentijdse zitting in het proces tegen de twee hoofdverdachten, Stefan S. (35) uit Zutphen en Ronald de G. (60) uit Terschuur. Justitie schat de omvang van de fraude voorlopig op 8,7 miljoen euro. Daarvan is 3,8 miljoen terecht.

De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht, toen een bank aangifte deed wegens valsheid in geschrifte en oplichting. In het onderzoek leidde het spoor al snel naar Hollandsche Wind en Noordenwind. Begin dit jaar werden S. en De G. aangehouden.

Sindsdien zitten zij vast op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. De rechtbank bepaalde woensdag dat zij voorlopig achter slot en grendel blijven.

Gewiekst

Officier van justitie Annig Rogaar schetste woensdag hoe gewiekst S. en zijn medeverdachten te werk gingen. Ze kozen namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden, bewogen mensen te beleggen in windenergie en vastgoed en staken het geld in eigen zak.

Het aantal verdachten in de zaak is de afgelopen maanden opgelopen tot tien. Onder wie drie - inmiddels failliete - rechtspersonen. Daarnaast zijn twee nieuwe strafrechtelijke onderzoeken gestart.

Een onderzoek richt zich op vermoedelijke oplichting met beleggingsproducten bij de bedrijven Morvan Capital en Bright Invest, waarbij S. ook een prominente rol had. Het andere onderzoek draait om de kinderen van De G., die het OM verdenkt van witwassen.

Na de zomer

Justitie verwacht het onderzoek naar de fraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind na de zomer af te ronden. De zoektocht naar de verdwenen miljoenen gaat ondertussen onverminderd door.

Zo onderzoekt de FIOD aanwijzingen dat S. geld in België heeft ondergebracht. De G. sluisde geld weg naar Portugal en de Filipijnen. Een deel is in vastgoed gaan zitten, een ander deel is zoek.

De zaak gaat op 26 september verder. De inhoudelijke behandeling is in 2018.