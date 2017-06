Aegon informeerde klanten onvoldoende over kosten woekerpolis

Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag woensdag in een bodemprocedure over een aantal woekerpolissen van de verzekeraar.

De zaak was aangespannen door drie oud-klanten van Aegon en de Vereniging Woekerpolis.nl, die van mening zijn dat Aegon te hoge kosten in rekening bracht. De zaak ging niet over een collectieve schadeclaim.

Volgens directeur Stef Smit van Consumentenclaim, dat samen optrekt met de vereniging, moet Aegon nu met de gedupeerden praten over compensatie voor te veel betaalde premies en kosten.

Aegon heeft tienduizenden polissen verkocht van het soort waar de zaak om draaide. De hoogte van de schade is volgens Smit ''speculatief, maar kan oplopen tot enkele duizenden euro's per polis".