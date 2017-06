'Nederlanders gebruiken vakantiegeld vaker om te sparen'

Dit blijkt uit een maandag gepubliceerde enquête die het Nibud heeft gehouden onder 1.100 mensen.

Ongeveer 40 procent van de mensen die het vakantiegeld in één keer ontvangen, zet het op de spaarrekening. Bij mensen die het geld maandelijks ontvangen, is dat percentage 27 procent.

Het overgrote deel van de ondervraagden, 84 procent, ontvangt het vakantiegeld één keer per jaar in mei of juni.

Bij mensen die het bedrag maandelijks krijgen overgemaakt, belandt het bedrag vaak op "de grote hoop" voor de normale uitgaven.

Sparen

In de afgelopen vijftien jaar zijn meer Nederlanders het vakantiegeld gaan gebruiken om te sparen. Tijdens de eerste enquête rond het vakantiegeld in 2002, verklaarde 22 procent van de ondervraagden het geld te gebruiken om te sparen. Nu ligt het totale percentage op 38 procent.

"Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden", zegt Nibud-directeur Gerjoke Wilmink.

"Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend. Zoals het Nibud al eerder concludeerde in het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’, helpt het vakantiegeld mensen om dat ongemerkt te doen."

Wanneer vakantiegeld in één keer wordt uitbetaald, wordt er bewuster mee omgegaan door het bijvoorbeeld op de spaarrekening te zetten.

Schulden

Andere zaken waar vakantiegeld veel voor wordt gebruikt, zijn bijvoorbeeld het aflossen van schulden, huishoudelijke uitgaven en kortere uitstapjes. Hier valt op dat het aantal mensen dat met dit extraatje schulden en betalingsachterstanden wil wegwerken de laatste paar jaar geleidelijk iets oploopt, van 12 procent in 2015 naar 15 procent dit jaar.

Verder blijkt dat het percentage bovenmodale inkomens dat het vakantiegeld in beleggen steekt, ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld (van 5 naar 10 procent). Over de gehele linie kiest echter nog altijd maar zo'n 3 procent voor deze optie, evenveel als twaalf maanden terug.