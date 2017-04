'Beleggen in voetbalclubs is eigenlijk een soort schenking'

Voetbal zorgt niet alleen voor vreugde in stadions, ook op de beursvloer gaan harten sneller kloppen.

Een overwinning of het halen van een volgende ronde levert namelijk dankzij tv-gelden, kaartverkoop en merchandising veel geld op. Daar komt de verkoop van spelers, omdat zij zich op het Europees toneel in de kijker spelen, nog bij.

Toch kleven er vooral risico's aan. "Aandelen kopen van je favoriete voetbalclub is eigenlijk een soort hobby. En hobby's kosten geld", zegt Jasper Jansen, econoom bij beleggersorganisatie VEB.

"De kosten en inkomsten kunnen behoorlijk schommelen", vult David Tomic, eveneens econoom bij VEB, aan. "Kijk naar Ajax. De inkomsten uit de kaartverkoop en merchandising zijn redelijk stabiel. Maar de transferinkomsten en salarisuitgaven kunnen ieder jaar weer behoorlijk verschillen", aldus Tomic.

Niet rationeel

Van een gedegen rationele overweging bij de aankoop van een voetbalclubaandeel is vaak geen sprake. Vaak worden er bij tips de bekende beleggerstrucs van stal gehaald zoals het spreiden van je portefeuille, het bestuderen van de bedrijfsstrategie en een analyse van de concurrentiepositie.

Maar in de voetbalwereld gelden andere wetten waarbij deze wijsheden helemaal niet aanslaan. Jansen: "De financiële resultaten van voetbalclubs zijn niet stabiel. Bij Unilever weet je dat je te maken hebt met soepjes en zeepjes. Daar kun je een mooie analyse op loslaten. Bij Ajax houden ze er in hun begroting bijvoorbeeld geen rekening mee dat ze Europees overwinteren. Dan wordt het een stuk ingewikkelder."

Schenking

De economen wijzen bovendien op de magere koerswinsten van voetbalclubs. Neem de Stoxx Europe Football bijvoorbeeld, de index die alle beursgenoteerde voetbalclubs in Europa volgt. De beginkoers in 1992 was 100 punten, jarenlang zat er weinig beweging in. Sinds 2016 is er wel een stijgende lijn te zien. Bij Ajax is het rendement nog magerder als je kijkt naar de laatste tien jaar.

Van de dividenduitkering, op de lange termijn een belangrijk onderdeel van de winst voor beleggers, hoeven aandelenbezitters van voetbalclubs het vaak ook niet te hebben.

"Bij voetbalclubs worden andere afwegingen gemaakt wanneer zij voor de keuze staan om te investeren in de jeugdopleiding en nieuwe spelers of in de aandeelhouders. De belangen van de aandeelhouders worden vaak achtergesteld", zegt Jansen.

De aandeelhouders van voetbalclubs wijken dan ook af van die van andere bedrijven. Het is misschien eerder te vergelijken met een soort schenking waarbij je heel af en toe een kleine winstuitkering krijgt, zegt Jansen.

Gokken

Beleggers kunnen natuurlijk een gokje wagen voorafgaand aan een belangrijke wedstrijd die grote financiële gevolgen kan hebben. Zo kan Ajax dankzij het behalen van de halve finale van de Europa League 4,5 miljoen euro bijschrijven.

Maar in dat stadium zijn de beroepsbeleggers al afgehaakt. Jansen: "Bij de langetermijnbelegger loopt bij het woord 'gokken' de rillingen over de rug. Die kijkt vooral of een bedrijf er over vijf jaar beter voor staat dan nu."