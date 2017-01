'Veel nieuwe aandelen op eerste dag na beursgang al verkocht'

Van elke honderd aandelen die bij vijf recente beursgangen zijn toegewezen, zijn er ruim 43 op de eerste handelsdag alweer verkocht. Dat blijkt maandag uit onderzoek van BinckBank.

De beleggersbank keek daarvoor naar het gedrag van ruim vijftienduizend klanten die vorig jaar en eind 2015 hebben ingeschreven op de beursintroducties van ABN Amro, ASR, Philips Lighting, Basic-Fit en Takeaway.com bij de Amsterdamse beurs.

Na een half jaar was in totaal 67 procent van de aandelen doorverkocht. Veel nieuwe aandelen hebben op de eerste handelsdag en in de dagen erna een hogere koers dan de uitgifteprijs. De beleggersbank heeft niet onderzocht welk effect de koersen hebben gehad op het afstoten van de aandelen.

Originele aandeelhouders

Na zes maanden was gemiddeld 39 procent van de originele inschrijvers nog aandeelhouder van een van de genoemde bedrijven. Daar zitten ook beleggers bij die minder aandelen hebben aangehouden dan ze oorspronkelijk hadden.

Bij ABN Amro is het percentage honkvaste beleggers het hoogst (57,5 procent). ASR (38,8 procent) en Philips Lighting (31,4 procent) volgen. Van Basic-Fit was 28,8 procent van de inschrijvers na een half jaar nog aandeelhouder. Zij hadden op dat moment gezamenlijk nog 16,3 procent van de aandelen in handen. Van Takeaway.com zijn er vanwege de late notering in september nog geen gegevens van een half jaar later.

Sneller

Ook werd duidelijk dat beleggers die bij de beursgang grotere aantallen aandelen toegewezen hebben gekregen, die aandelen ook weer sneller hebben afgestoten dan beleggers die met een kleiner aandelenpakket zijn begonnen.

Verder blijkt dat de nieuwe beursbedrijven in de maanden na de beursgang ook veel nieuwe beleggers hebben aangetrokken. Deze beleggers hebben hun aandelen op een later moment gekocht.

De resultaten van de vijf beursgangen zijn niet gewogen naar het aantal inschrijvers en het aantal verkregen aandelen. De beursgangen van ForFarmers en Sif Holdings zijn niet meegenomen, omdat klanten van de beleggersbank daar niet op konden inschrijven.