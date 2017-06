Oekraïne krijgt sancties opgelegd voor rol Eurovisie Songfestival

Een woordvoerder van een speciale commissie bij de EBU, David Goodman, heeft donderdag gezegd dat de weigering van Samojlova reden is tot sancties. Het bestuur van de EBU heeft volgens Goodman deze conclusie overgenomen en zal Kiev waarschijnlijk een forse geldboete opleggen.

Eerder deze maand probeerde de Oekraïense staatsomroep in Genève tevergeefs een borg terug te krijgen die was betaald voor het succesvol organiseren van het Eurovisiesongfestival. Oekraïne heeft het festival in mei gehouden en had daarvoor 15 miljoen euro gestort bij de EBU.

Samojlova mocht op de valreep toch niet komen, omdat ze onlangs had opgetreden op de Krim. Het schiereiland werd in de jaren vijftig in de Sovjet-Unie bij Oekraïne gevoegd. Het werd in 2014 weer bij Rusland ingelijfd tijdens de conflicten tussen Kiev en Moskou.

Het songfestival in mei werd gewonnen door de Portugese zanger Salvador Sobral. Nederland werd elfde.