Portugal wint Songfestival, Nederland wordt elfde

Portugal won het liedjesfestijn voor de eerste keer. Het land kreeg 758 punten en belandde bij zowel de stemmers thuis als de vakjury op de eerste plaats. De winnaar is Salvador Sobral, die het nummer Amar Pelos Dois zong.

De Portugese zanger trad op met een nummer geschreven door zijn zus. Na de bekendmaking van de winst bracht Sobral het nummer nogmaal ten gehore, maar nu met zijn zus die op het podium meezong.

Lights and Shadows

Zussen Amy, Shelley en Lisa zongen het nummer Lights and Shadows, over hun ongeneeslijk zieke moeder. Het optreden van de zangeressen kreeg 135 punten van de vakjury, 15 via televoting.

Nederland won het Eurovisie Songfestival voor het laatst in 1975, toen Teach-In won met het nummer Ding-a-Dong. Sindsdien wisten alleen Ilse DeLange en Waylon bijna zo hoog te komen: met The Common Linnets en het nummer Calm after the storm behaalden zij de tweede plaats. Douwe Bob Posthuma bereikte in 2016 ook een elfde plaats.

Spanje is als laagste geëindigd. Het nummer Do it for your lover van Manel Navarro viel niet in de smaak bij de vakjury en kreeg ook van televoters weinig punten.

Televoting

Net als in 2016 werden de punten dit jaar verdeeld in een deel van de vakjury en een deel van kijkers thuis. Via bellen en sms'en konden punten worden uitgedeeld door fans. Zoals altijd mag er niet gestemd worden op de inzending uit eigen land.