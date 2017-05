OG3NE repeteert finale voor vakjury Songfestival

De repetitie van de zussen Lisa, Shelley en Amy verliep vrijdagavond niet volledig vlekkeloos. Volgens aanwezigen zouden de dames de start van hun nummer Lights and Shadows minder krachtig gezongen hebben. Daarna herpakten de zussen zich snel en klonk in het perscentrum uitbundig applaus na afloop van het optreden.

Tijdens de generale repetitie van de halve finale ging het ook niet helemaal vlekkeloos. Shelley zei daar woensdag over: "Maar goed, daar is het de generale voor. Straks gaat dat natuurlijk niet gebeuren."

Tijdens de juryrepetitie bleek ook dat OG3NE tussen de optredens van Australië en Griekenland kort geïnterviewd gaat worden. Tijdens de repetitie nam een van de presentatoren bij de zussen in de green room plaats en vroeg aan Lisa hoe het met haar gaat. "Het gaat geweldig. We hebben onze moeder in gedachten en bruisen van de energie."

Junior Songfestival

Ook memoreerde de presentator even de deelname van de zussen tien jaar geleden aan het Junior Songfestival. Hij vroeg aan hen of ze toen ooit voor mogelijk hadden gehouden dat ze nu op het Eurovisiesongfestival zouden staan. "We hoopten het natuurlijk wel stiekem. Dat we hier nu staan, is een droom die uitkomt."

Ook mocht Lisa nog even vertellen hoe het voelt om met haar zussen op het Europese podium te staan. "Het is geweldig om zoiets te beleven met je familie naast je. We voelen ons samen ontzettend sterk."

De jury's van deskundigen uit de landen die aan het Eurovisiesongfestival meedoen bepalen 50 procent van de puntenverdeling. De tv-kijkers uit de deelnemende landen mogen op basis van de live-uitzending zaterdagavond ook hun stem uitbrengen.