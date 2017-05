OG3NE voelt nog geen druk voor optreden Songfestival

"We hebben er gewoon heel veel zin in", aldus Lisa, Amy en Shelly Vol. "We merken dat er een goede energie vanuit Nederland komt, maar ook vanuit andere landen, dus we hebben er veel vertrouwen in."

De Nederlandse inzending voor het festival scoort hoog bij de bookmakers: inmiddels wordt voorspeld dat de zusjes in de finale in de top tien zullen belanden. Maar deze hoge verwachtingen scheppen geen druk bij hen.

"Het is juist heel fijn om te zien dat mensen achter je staan. Je moet je meer druk maken als je hoog begint en steeds meer aan het zakken bent, dan heb je een groter probleem."

Ze merken niet dat ze in bepaalde delen van Europa populairder zijn dan andere. "Bij de eerste repetitie waren veel pers en bloggers aanwezig. Naderhand kregen we een staande ovatie, dat was een goed teken."

Kracht

De meiden gaan er stiekem van uit dat ze doorgaan naar de finale aanstaande zaterdag. "Het is niet dat we er niks voor hoeven doen, maar we moeten wel van onze eigen kracht uitgaan." OG3NE laat verder weten dat er bij het halve finale-optreden van donderdagavond niets is veranderd aan de act of hun outfits.

Afgelopen dinsdag vond de eerste halve finale plaats. Vanuit die ronde zijn sowieso Polen, Armenië, Cyprus, Azerbeidzjan, Moldavië, Griekenland, België, Australië, Portugal en Zweden door naar de finale. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en winnaar van vorig jaar Oekraïne zijn sowieso door.

Donderdag treedt OG3NE als zesde op in de tweede halve finale. Zij strijden dan tegen Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, Israël, Kroatië, Litouwen, Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Malta, San Marino, Servië, Roemenië, Wit-Rusland en Zwitserland.

Grote kans

Volgens verschillende Songfestivaldeskundigen hebben de zusjes geluk dat Rusland dit jaar niet meedoet aan het Songfestival, omdat dat land vaak de finale van het liedjesfestijn heeft gehaald. De Russische zangeres Julia Samojlova is niet welkom in Kiev omdat ze eerder op de door Rusland ingelijfde Krim heeft opgetreden. Volgens de Oekraïense wet is het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied strafbaar.

OG3NE maakt volgens de bookmakers een grote kans om in de finale te komen, maar ze zijn geen topfavoriet. Volgens de Britse wedkantoren gaat Italië er zaterdag met de winst vandoor.