Rusland neemt niet deel aan Eurovisiesongfestival

Zangeres Joelia Samojlova zou haar land vertegenwoordigen in Kiev, maar de Oekraïense autoriteiten willen haar niet toelaten omdat ze eerder op de door Rusland ingelijfde Krim heeft opgetreden. Volgens de Oekraïense wet is het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied strafbaar.

Het Europese samenwerkingsverband van publieke omroepen, de EBU (Europese Radio-unie) had twee opties bedacht om Rusland toch aan het liedjesfestijn te laten deelnemen. De gehandicapte Samojlova zou ergens buiten Oekraïne via een satellietverbinding haar bijdrage kunnen leveren, of er zou een andere artiest, die wel de goedkeuring van Oekraïne krijgt, naar Kiev afreizen. De omroep noemt beide opties onaanvaardbaar.

Het besluit van de publieke omroep betekent ook dat de kijkers in Rusland het Eurovisiesongfestival dit jaar moeten missen. Vanwege het conflict zal de registratie niet op de Russische televisie worden uitgezonden.