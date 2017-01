Thema Eurovisie Songfestival 2017 is 'Celebrate Diversity'

Het festival wordt gehouden in de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Dit thema bouwt verder op de slogan van vorig jaar, Come Together. Het staat voor de waarden van het Eurovisie Songfestival: het is voor iedereen en voor alle landen in Europa."

"Daarnaast vieren we samen onze overeenkomsten en verschillen. En natuurlijk geweldige muziek", aldus televisieproducent Jon Ola Sand.

Het logo bij het thema is gebaseerd op het traditionele Oekraïense sieraad Namysto. Het amulet staat symbool voor schoonheid en gezondheid. "Het logo combineert traditionele en moderne elementen, die de Oekraïense maatschappij en de drijfveren van het Eurovisie Songfestival weerspiegelen", zegt producent Victoria Romanova.

O'G3ne

Lisa, Amy en Shelley Vet vertegenwoordigen als O'G3ne Nederland. Het is nog onbekend met welk liedje de drie gaan optreden. Dinsdag om 11.00 uur wordt bekendgemaakt in welke halve finale de groep moet optreden.

In totaal doen 43 landen mee aan het festival. Vorig jaar won de Oekraïense Susana Dzhamaladinova (Jamala) met haar protestnummer 1944. Douwe Bob, die Nederland vertegenwoordigde, eindigde als elfde.

De 62ste editie van het Songfestival vindt plaats op 9, 11 en 13 mei in het International Exhibition Centre in Kiev.