In deze Show Update… Laura van Kaam, die in 2013 The Voice Kids won, heeft een emotioneel weekend achter de rug. Ze heeft de dag doorgebracht met haar voormalige coach Marco Borsato. De zangeres gaat door een moeilijke periode. Ze is zwaar depressief en wordt daarvoor behandeld. Gelukkig krijgt ze veel steun, en ook Marco laat haar niet in de steek.