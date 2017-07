Fajah Lourens blaast maandag 36 kaarsjes uit. Ze heeft een bewogen jaar achter de rug. Vorige maand is haar ex Daniël Surig, de vader van Shai, overleden en afgelopen zomer is haar neefje Elfin (1) bij een familiedrama in Amsterdam omgekomen. Nu kijkt de fitgirl vooruit en mag iedereen weten dat ze niet bang is om ouder te worden…