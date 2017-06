Sterren doffen zich op voor première Transformers 5: The Last Knight

Hittegolf of niet, de sterren hebben zich ook vanavond opgedoft voor de Nederlandse première van Transformers 5: The Last Knight. De spectaculaire actiefilm draait weer om flitsende auto’s, die veranderen in enorme vechtmachines. En is natuurlijk gebaseerd op het bekende speelgoed uit de jaren 80, waar menig BN’er groot mee is geworden. Ook onze eigen Patrick.