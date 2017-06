Tooske Ragas dacht even dat ze It Takes 2 had gewonnen

Tooske Ragas dacht heel even It Takes 2 te hebben gewonnen. In de finale – die zondagavond op televisie te zien was – ging de eindstrijd tussen Bibi Breijman en de presentatrice. Het filmpje waarin Tooske haar handen al in de lucht stak terwijl een andere winnaar werd uitgeroepen, gaat maandag dan ook het hele internet over. Tooske legt uit wat er gebeurde…