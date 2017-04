Art Rooijakkers is vader geworden

Andrea, de vriendin van presentator Art Rooijakkers, is donderdag bevallen van een tweeling. Dat heeft zijn management vrijdag bevestigd. De meisjes Puk en Keesje (2616 en 2412 gram) maken het goed, net als de moeder en de vader. De ouders laten weten “dolgelukkig” te zijn met de twee kinderen. Het zijn de eerste kinderen voor het stel. Het tweetal is al lange tijd samen. Zij gaven in een interview al eerder te kennen graag kinderen te willen. Rooijakkers is de laatste jaren vooral bekend als presentator van Wie is de mol. In 2013 werd hij bekroond met een Gouden Televizierring.