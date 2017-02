Grote tegenslag voor Freek Vonk. De bioloog mag voorlopig het ziekenhuis in Miami niet verlaten. Nadat hij vorige week op de Bahama's in zijn arm wordt gebeten door een Caribische rifhaai zijn de zenuwen in zijn onderarm zwaar beschadigd. Het is zelfs zo erg ....dat het gevoel in de huid van zijn onderarm nog niet terug is en mogelijk ook nooit meer terugkomt.