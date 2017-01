In deze Show Update...De scheiding van Helmut Lotti en zijn derde echtgenote Jelle is groot nieuws! Er komen steeds meer details naar buiten over de reden dat ze uit elkaar zijn. Hoewel de Belgische zanger zelf heeft aangegeven dat zijn carrière, waardoor hij is verhuisd naar Duitsland, de reden was voor de scheiding, duiken er nu berichten op dat zij hem heeft gedumpt!