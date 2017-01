Koos in gesprek met Gloria Estefan over haar turbulente leven

Koos in gesprek met Gloria Estefan over haar turbulente leven

Wereldster Gloria Estefan is in Nederland. Ze is hier om samen met Albert Verlinde te werken aan de Nederlandse versie van een musical over haar turbulente leven. In een openhartig gesprek met Koos vertelt ze welke tegenslagen in haar leven haar sterker hebben gemaakt.