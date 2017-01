In deze Show Update... Shownieuws start het nieuwe jaar met een exclusieve docusoap over Dave Dekker! In 2007 breekt de toen 10-jarige Dave door als de kleine Ciske in de gelijknamige musical Ciske de rat, waarin hij schittert naast Danny de Munk. Nu krijgt hij hier in Shownieuws en op show.nl zijn eigen realitysoap: Dave Dekker Dendert Door.