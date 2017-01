André van der Toorn heeft al zijn leven lang last van het feit dat hij geadopteerd is. Wanneer hij nog maar een paar dagen oud is, brengt zijn Griekse moeder hem naar een kindertehuis. Vervolgens wordt André geadopteerd door een Nederlands echtpaar. De SBS-presentator is niet de enige BN'er die zeer openhartig is over zijn adoptieverleden.