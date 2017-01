Rechtszaak Emile Ratelband en ex aangehouden

Bij de rechtbank in Arnhem staat het kort geding tussen Emile Ratelband en zijn ex Moon op de agenda. Inzet is de gestolen auto van Moon. Die werd vorig jaar gestolen om enkele maanden later op te duiken in de garage van Emile. Moon wil de dure wagen terug en sleept haar ex voor de rechter. Maar Emile is officieel de eigenaar van de bolide en is het hele getouwtrek meer dan beu. Omdat de advocaat van Emile in het buitenland zit, wordt de zaak vandaag aangehouden. Ondanks dat verloopt de middag alles behalve rustig.