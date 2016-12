Een aantal luidruchtige realitysterren is bij elkaar gekomen om een dijk van een carnavalsplaat op te nemen. Danny Diëgo van Utopia, Baldr Tomason van Get The F*ck Out Of My House en Wesley Broens van Oh Oh Daar Gaan We Weer zijn met hun hoofd al volledig bij het bonte verkleedfeest en hopen dat iedereen straks massaal losgaat op Piep Piep Hallo.