Show.nl blikt terug op 2016 - mei

In mei zien we hoe onze minister-president Mark Rutte helemaal losgaat bij de Toppers in de Amsterdam Arena. Ook is mei de maand van de prachtige Grand Prix overwinning van Max Verstappen. Zijn persoonlijke boodschap aan de fans wordt massaal bekeken. Echter, de meest aangeklikte video van de maand mei is de rondleiding die Sylvie Meis geeft in haar penthouse, de plek waar zij al haar Instagramfoto’s maakt.