De wereld is in shock na het bericht dat George Michael op eerste kerstdag is overleden. De zanger werd levenloos in zijn bed aangetroffen door zijn vriend Fadi. En Fadi's broer, de Nederlandse zwager van George, doet vandaag zijn verhaal in Shownieuws. Hij vertelt hoe aangedaan zijn broer is en dat hij zo snel mogelijk naar Londen af wil reizen om er voor hem te zijn.