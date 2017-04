Voorbereidingen in volle gang voor Open Monumentendag

Op zaterdag 9 april stellen verschillende monumenten hun deuren open om hun pracht en praal te laten zien en de voorbereidingen zijn daarom in volle gang. "Het monumentale Zierikzee is op Open Monumentendag een ware publiekstrekker", aldus de gemeente.

In 2016 is besloten om de andere kernen op Schouwen-Duiveland meer onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar was dat Brouwershaven en dit jaar is gekozen voor Burgh-Haamstede. Hier wordt op vrijdag 8 september de Open Monumentendag op feestelijke wijze geopend.

"Samen met Muziek Monumentaal en vertegenwoordigers van Burgh-Haamstede wordt gewerkt aan een feestelijk en gevarieerd programma." Het landelijke thema van Open Monumentendag is 'Boeren, Burgers en Buitenlui'. Een uitroep waarmee de vroegere stadsomroeper de aandacht van het publiek trok.

Thema

"Met die drie begrippen was iedereen genoemd; zowel de bewoners van stad, dorp of land als de rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema is verbonden met talloze gebouwen en andere monumenten; van boerderijen tot molens, van buitenplaatsen tot travaljes en van winkels tot werkplaatsen."