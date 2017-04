Burgemeester bezoekt honderdjarige Martien Hart

De honderdjarige woont nu in Duinoord, maar hij is een BurghSluisenaar in hart en nieren. Martien Hart was paardenknecht bij boer van Zuijen op een boerderij in zijn woonplaats Burghsluis. Hij was de paardenman van Burghsluis en hij weet dan ook alles van paarden. Tot op hoge leeftijd nam hij nog deel aan de Straô.

Op 16 maart mocht Martien Hart al een boom planten ter ere van zijn honderdste verjaardag. Hart koos zelf voor een Juttepeer en die werd geplant op de locatie waar vroeger het sluisje in de dijk van Burghsluis was.

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland kent hij op die plek ieder grassprietje. De tekst bij de boom is dan ook: 'Een eeuw lang het ‘Ouwe Sluusje’, De oorlog en de ramp tekenden mijn leven'.