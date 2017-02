Inwoners denken mee over nieuw afvalbeleid

De gemeente is bezig met een nieuw beleid en wil daarbij ook de mening van de inwoners horen.

Eén van de doelstellingen voor het nieuwe beleid is dat de gemeente in 2020 het restafval moet hebben teruggebracht naar 100 kilo per inwoner. Op dit moment is dat nog zo’n 250 tot 300 kilo restafval per inwoner.

Inwoners mogen daarom meedenken over de verschillende manieren van afvalinzameling. "Door middel van een enquête kan men aan de hand van verschillende scenario’s aangeven welke manier van afvalinzameling het beste bij hun situatie past."

Niet alleen de 1.500 huishoudens kunnen de enquête invullen, maar de vragenlijst is ook online voor iedereen beschikbaar.

Inspraakavond

Naast de enquête, die tot 27 februari loopt, is er op dinsdag 14 maart vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. "Tijdens deze bijeenkomst krijgen inwoners eveneens de gelegenheid om hun ideeën of wensen op het gebied van afvalinzameling kenbaar te maken", aldus het college.

Het eindrapport en advies, met daarin de resultaten van de enquête en inspraakavond, worden in juni ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd.