Gemeente start met groenrenovatie van stadswallen

Al in juli 2016 presenteerden het college van burgemeester en wethouders een ambitiedocument waarin zij pleitten voor een gefaseerde renovatie van het groen op de stadswallen.

"De huidige groeninrichting van de stadswallen past niet bij deze bijzondere historische plek", aldus Lennard Openneer. Als Projectleider Openbare Ruimte in Schouwen-Duiveland maakte hij zich daarom hard voor een overkoepelende visie voor de stadswallen.

Opfrisbeurt

"Zierikzee is een compacte stad met relatief weinig openbaar groen in de historische binnenstad. De Wandeling en het Slingerbos zijn daardoor belangrijke groenelementen voor de gehele historische binnenstad. De stadswallen zijn een geliefd wandelrondje, met of zonder hond."

Desondanks is de gemeente van mening dat de stadswallen toe zijn aan een opfrisbeurt. Zo zouden de bankjes willekeurig geplaatst zijn en niet specifiek gekoppeld aan bijzondere locaties. "Veel bakjes staan weggestopt tussen de beplanting en nodigen niet uit om op te gaan zitten."

Kleuren

Het toepassen van één kleur en type kan ook in de beplanting meer eenheid en rust brengen. "Voor de stadswallen is het voorstel om alleen beplanting toe te passen met witte bloemen. Door vooral witte bloemen met variatie in bladvorm en textuur toe te passen wordt op een verfijnde manier meer afwisseling in beplanting geboden."