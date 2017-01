Studenten presenteren herontwerp voor een nieuw Havenkantoor

De studenten zijn in december met hun opleiding Bouwkunde begonnen en komen via deze opdracht direct in aanraking met de praktijk. De ontwerpen hebben ze gebaseerd op schetsen van vijf Zeeuwse architecten en die worden uiteindelijk beoordeeld op toepasbaarheid en inpasbaarheid.

"De opleiding Bouwkunde van de HZ werkt ieder kwartaal met opdrachten vanuit een andere beroepsrol, om de situaties die de studenten na afstuderen tegen gaan komen in het beroepenveld zo goed mogelijk na te bootsen", aldus de hogeschool.

"Zo vormt de opdracht voor de gemeente Zierikzee onderdeel van de cursus 'de Architect', waarin de studenten hebben geleerd hoe ze een ontwerpschets van een architect verder uitwerken."

Presentatie

De vijf studenten geven op maandag 6 februari een korte toelichting bij hun persoonlijke uitwerking. "Vervolgens buigt de Welstandscommissie van de gemeente Zierikzee zich over de plannen."

Belangrijk is dat het gaat om fictieve plannen die dus niet tot uitvoer worden gebracht. Desondanks worden de studenten beoordeeld alsof ze daadwerkelijk door de gemeente gevraagd zijn om een herontwerp te maken.

"Op deze manier ervaren de studenten optimaal hoe het eraan toe gaat in de praktijk." De presentatie is openbaar toegankelijk en vindt plaats in de raadszaal van het stadskantoor Schouwen-Duiveland tussen 10 uur en 12.00 uur.