Excursie D66 naar toekomstig Brouwerseiland

"De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland n"emt waarschijnlijk in maart of april een besluit over de realisatie van het megaproject Brouwerseiland.”

Ter voorbereiding hierop gaat de fractie met belangstellenden een ronde lopen in het gebied waar Brouwerseiland moet komen.

Werkhaven

De excursie start om 15.00 uur bij de Loswal in de voormalige werkhaven en rond 16.30 uur ronden ze de excursie af in Werelds aan het strand in Ouddorp. "Als fractie hebben we twijfels en tot nu toe het standpunt ingenomen eerst alle informatie te willen hebben alvorens een definitief standpunt in te zullen nemen."

Exploitatie

De projectontwikkelaars en het college van burgemeester en wethouders benadrukken de economische impuls die vanuit de bouw en exploitatie van Brouwerseiland zal uitgaan.