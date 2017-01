Bouw van 37 woningen gestart in Zierikzee

Het gaat om woningen in het deelplan Scandinavische Velden in Noorderpolder. "In totaal worden in het plan 54 woningen gerealiseerd, die gefaseerd in verkoop worden gebracht en gerealiseerd", aldus de ontwikkelaar.

Wethouder Wout van den Berg kreeg de eer om de officiële openingshandeling te verrichten.

Noorderpolder

De woningen zijn onderdeel van de tweede fase in de wijk Noorderpolder. De eerste fase van het project is al vrijwel geheel gerealiseerd.

"In het ontwerp van de woningen zijn kenmerken van de Scandinavische architectuur, zoals de rode steensoort en verticale gevelbekleding zichtbaar", aldus Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en AVV Beheer.

Voor meer informatie over de woningen en het plan zie www.natuurlijknoorderpolder.nl.