Woningvoorraad neemt komende jaren met 40 procent af

Het college van burgemeester en wethouders is druk bezig met het opstellen van een toekomstvisie op Zierikzee voor de komende jaren. Omdat de gemeenteraad in de toekomstvisie speciale aandacht wil voor het thema ‘wonen’ werd in december jongstleden een motie aangenomen: bouwen aan ruimte door versneld ongebruikte bouwtitels te schrappen.

Met de motie wordt het college opgeroepen om de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften voor de woningbouwlocaties in Zierikzee op te nemen. Oftewel: op welke plaatsen in Zierikzee mag woningbouw plaatsvinden en is hier echt behoefte naar?

Verzilveren

Het gemeentebestuur laat nu aan de gemeenteraad weten dat betrokken partijen tot en met 2023 de tijd krijgen om bouwtitels te verzilveren. "Wij streven er naar de totale woningvoorraad tot en met 2023 met veertig procent af te bouwen, zodat de kwantitatieve woningbouwbehoefte weer in evenwicht is met de vraag naar woningen."

Indien niet alle bouwtitels in 2023 zijn gebruikt, dan kan de gemeente de ongebruikte eenheden in een keer afboeken, zodat eventuele andere woningbouwplannen gerealiseerd kunnen worden rekening houdend met vraag en aanbod op dat moment.

"In de tussenliggende periode willen we woonwijken zo goed mogelijk stedenbouwkundig afronden en afspraken maken met ontwikkelaars over aanpassing van de plannen om ervoor te zorgen dat het aanbod aansluit op de vraag en wordt voldaan aan de doelstelling dat we wonen naar wens en behoefte."

Kanttekening

Hoewel de gemeente druk doende is met het opstellen van het ‘wonen-gedeelte van de structuurvisie, plaatst het gemeentebestuur wel een kanttekening bij de motie van de gemeenteraad. Zo wil de raad eerst een oordeel vellen over het onderdeel ‘wonen’ alvorens het in de structuurvisie wordt opgenomen.

"Gelet op het feit dat na uw besluit over het onderdeel ‘wonen’ de concept Structuurvisie Zierikzee voor zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd, heeft uw reactie op van dit deel van de Structuurvisie een ‘voorlopig’ karakter."

Passend

Daarnaast geeft het gemeentebestuur ook aan dat het onderwerp ‘wonen’ een onderdeel is van de structuurvisie, wat inhoud dat het onderwerp niet geheel los gezien kan worden.

"Zoals bijvoorbeeld de inrichting van de binnenstad, waarbij we streven naar een compact winkelgebied. Winkels buiten het kernwinkelgebied die hierdoor hun winkelfunctie verliezen, kunnen worden omgevormd tot een andere passende functie zoals een pension, bedrijfspand of woning. We moeten steeds van geval tot geval bekijken of een woning wel het meest passend is."

De gemeenteraad wordt nu gevraagd of ze akkoord gaat met deze manier van werken.