Einde relatie voor Boerin Bertie en haar Esther

Dat staat te lezen op de website van Boer zoekt Vrouw. Boerin Bertie had een relatie met Esther, maar volgens de makers van de serie zijn de twee uit elkaar omdat ze er gaandeweg achter kwamen dat ze meer vriendinnen zijn dan geliefden.

Boer Bertie: "We hebben echt geprobeerd om er samen wat van te maken op de boerderij. Esther heeft veel moeten opgeven om bij mij te komen wonen en we hebben ons stinkende best gedaan, maar­ Esther was samen met­ mij niet gelukkiger ­dan alleen. En als mijn vriendin niet gelukkig is, ben ik het ook niet."

Vertrek

Esther is een maand geleden, net voor kerst, vertrokken. "Ik ben naar mijn oude huis teruggegaan om te kijken of ik Bertie en Zeeland heel erg ging missen." Ze moest echter constateren dat dat niet het geval was en daarom hebben de twee deze week de knoop doorgehakt en besloten zonder elkaar verder te gaan.

Beiden vinden het erg jammer dat hun relatie niet is geslaagd, maar ze zijn blij met de vriendschap die ze hebben.