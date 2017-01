Jaarmarkt Zierikzee overgenomen door Stichting Evenementen Zierikzee

De jaarmarkt wordt op de woensdag voor de eerste donderdag van juni gehouden in het centrum van Zierikzee. De organisatie werd sinds 2007 uitbesteed aan ondernemersvereniging ZZ Neptunus en daarna sinds 2013 aan de Stichting Markant Schouwen-Duiveland.

Laatsgenoemde partij bestaat inmiddels niet meer en heeft tijdig het convenant opgezegd, waardoor de organisatie van de jaarmarkt weer in handen is gekomen van de gemeente. Het is aan de gemeente om te kiezen of zij de markt zelf organiseert of uitbesteedt aan een andere partij.

Mini-kermis

"Voor de jaarmarkt heeft zich nu de Stichting Evenementen Zierikzee gemeld die graag de organisatie van de jaarmarkt vanaf 2017 over wil nemen", aldus het gemeentebestuur. Het college laat weten zelf geen toegevoegde waarde te zien in het zelf uitvoeren van de jaarmarkt.

"Zeker nu er een andere geïnteresseerde en gemotiveerde partij is." Die nieuwe partij wil tevens de exploitatie van de bijbehorende mini-kermis overnemen. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om het convenant te ondertekenen, zodat de jaarmarkt in ieder geval het komende jaar wordt uitbesteed aan de stichting.