Zeventien Eritreërs ondertekenen participatieverklaring

Het is de eerste groep die het verplichte participatietraject met succes heeft afgelegd. De zeventien nieuwkomers maken deel uit van de groep van 86 statushouders die allemaal in 2016 op het eiland zijn komen wonen. De volgende groep die aan de slag gaat met de participatieverklaring komt uit Syrië.

Burgemeester Gerard Rabelink sprak met behulp van een tolk tot de nieuwkomers en stelde dat zij met het ondertekenen van de verklaring ‘één van ons zijn geworden’.

"Ik vind het belangrijk dat de vrijheid die we hier hebben, dat u daar ook gebruik van kan maken. Belangrijk is ook dat iedereen respect heeft voor elkaar, omdat iedereen gelijk is", aldus de burgemeester. "Problemen oplossen doen we door met elkaar te praten."

Traject

Het traject werd door de zeventien aanwezigen al voor de kerst afgesloten. In totaal kregen ze vijf bijeenkomsten waarbij ze onder andere een bezoek brachten een het Watersnoodmuseum en waarbij een politieagent de groep bezocht.

"In het Watersnoodmuseum hebben ze geleerd dat wij hard hebben gewerkt om ons land sterk te maken. De politieagent heeft ze juist geleerd wanneer je 112 moet bellen en wanneer het normale nummer. Ook heeft hij ze geleerd dat de politie hier, in tegenstelling tot in Eritrea, wel je beste vriend is", vertelt Paula Schiettekatte van Vluchtelingenwerk.