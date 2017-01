Zierikzeese Anne Terpstra genomineerd voor Zeeuws Topsportgala

Andere genomineerden zijn motorcrosser Nancy van de Ven en tennisster Lesley Kerkhove. Bij de mannen zijn dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, judoka Sam van ’t Westende, schaatser Niels Mesu en hardloper Tim Pleijte genomineerd.

Daarnaast zijn er prijzen in de categorieën beste sportploeg, het sporttalent van het jaar en voor de beste aangepaste sporters.

Terpstra

Anne Terpstra verscheen in augustus aan de start van het Olympisch mountainbiken in Rio de Janeiro. De Nederlandse wielrenster werd geboren in Zierikzee, maar woont in Apeldoorn. Ze is vooral actief in het mountainbiken en wordt gezien als één van de grootste talenten in Nederland.

In 2009 won Terpstra de wereldbeker in Madrid in de klasse voor de Junioren. Een jaar later deed ze mee bij de beloften en eindigde ze op de zevende plek tijdens het Europees Kampioenschap en als 34ste op het Wereldkampioenschap.

Nederlands kampioen

In 2013, 2014, 2015 en 2016 werd Terpstra Nederlands kampioen en op het EK in mei 2016 werd ze elfde. In principe mocht alleen de top 10 mee naar de Olympische spelen in Rio de Janeiro, maar een Russische speelster werd gediskwalificeerd vanwege dopinggebruik, waardoor Anne Terpstra toch mee mocht doen. Ze behaalde een vijftiende plaats.

Het gala vindt dit jaar plaats op donderdag 9 februari in Theater de Mythe in Goes. Gert van ‘t Hof van NOS Studio Sport presenteert het gala. Naast de prijsuitreikingen zijn er meerdere optredens. De organisatie is in handen van SportZeeland dat sport- en beweegprogramma’s voor jong en oud ontwikkelt en coördineert.

Meer informatie en kaarten op www.sportzeeland.nl.