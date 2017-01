Gemeente Schouwen-Duiveland werkt volledig op afspraak

Al sinds 2014 doet de gemeente ervaringen op met het werken op afspraak. "We kunnen stellen dat onze burgers over het algemeen tevreden zijn over de mogelijkheid om, op het door hun uitgekozen moment, op afspraak langs te komen", aldus de gemeente.

Het werken op afspraak heeft als voordeel dat medewerkers en burgers beter voorbereid zijn op het bezoek.

Afspraak

De gemeente heeft naast een aantal momenten van vrije inloop gewerkt met een digitale afsprakenmodule, waarbij de burgers 24/7 een afspraak konden maken voor producten van Burgerzaken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft echter in november de ambitie uitgesproken om volledig op afspraak te gaan werken. "Vooruitlopend op de nieuwe website introduceren we per 2 januari 2017 het volledig werken op afspraak."

Vrije inloop

De vrije inloop verdwijnt dan ook per 2 januari en inwoners maken voor alle zaken die zij op het gemeentehuis moeten regelen een afspraak. "Het liefst via de afsprakenmodule maar het kan eventueel ook telefonisch."