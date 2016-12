Inwoner maakt zich zorgen over veiligheid Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel

De provincie publiceerde in 2015 dat beide tunnels voldoen aan de nieuwe opgestelde wetten en normen. De tunnels zouden volgens die berichten behoren tot de veiligste van Europa, Van Eeden trekt dat in twijfel.

Pechstrook

In het verleden waren er al meerdere onderzoeken verricht, met de resultaten werd echter nooit wat gedaan, volgens Van Eeden. "Een vaak terugkerend probleem is het ontbreken van een hitte werende wand, een normale pechstrook, parkeerhavens om de 1000 meter en een systeem voor het afzuigen van vuile lucht", aldus Van Eeden. Mede daardoor zou er niet voldaan worden aan de minimale Europese tunnelveiligheidsregels

Actie

De heer van Eeden vraagt in zijn brief de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland dan ook, namens medeonderzoekers, om actie. “Wij vragen jullie of jullie het met het huidige beleid eens zijn. U kunt de desbetreffende autoriteiten erop aanspreken, het is hen allemaal bekend. Zo niet, dan komt u in actie om de verbinding zo spoedig mogelijk veiliger te maken. De bevolking en bedrijven hebben daar recht op.”

Het bericht Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel minder veilig dan gedacht verscheen eerst op Schouwen Duiveland.