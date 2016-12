StrandRide for the Roses voor het goede doel

Mountainbikers fietsen op die dag twintig of veertig kilometer om geld op te halen voor het goede doel.

De fietsers starten op de Brouwersdam en worden tijdens de route langs de dam, het strand, het bos en de duinen aan de Noordzeekust van Schouwen-Duiveland gevoerd.

De veertig kilometer start om 09.30 uur, de twintig kilometer gaat een kwartier later van start. Het is mogelijk om via www.strandride.nl in te schrijven. Op de dag zelf is het ook nog mogelijk om in te schrijven bij Strandpaviljoen Brouw.

Voor meer informatie en om in te schrijven kijkt u op www.strandride.nl