Shorttrackster De Vries breekt enkel bij val op training

Voor de Europees kampioene op de 500 meter is de blessure een flinke tegenslag in het lange voorbereidingstraject op de Olympische Spelen in februari in Zuid-Korea.

De schaats van de Friezin schoot ineens weg, waardoor ze een valpartij niet meer kon ontlopen. "Het deed eerst veel pijn, maar daarna trok die pijn snel weg. Ik dacht dat het wel meeviel", liet De Vries op schaatsen.nl weten.

Nader onderzoek wees echter uit dat haar enkel toch was gebroken. "Een flinke breuk. Het is de vraag of ik geopereerd moet worden of niet. Daar gaan de artsen nog naar kijken."

De Vries is positief gestemd over haar revalidatie. "Ik heb een geweldig team om me heen. Iedereen gaat er alles aan doen om mij zo snel mogelijk weer op het ijs te krijgen. Het zal minder makkelijk worden dan de rest, maar ik ga er vol voor. De Spelen zijn gewoon nog in zicht."