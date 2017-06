Kramer benaderd door KPN voor nieuw schaatsteam na Winterspelen

Kramer, die tot april 2018 onder contract staat bij Lotto-Jumbo, bevestigt vrijdag aan de NOS dat hij is benaderd door KPN. De 31-jarige Fries houdt naar eigen zeggen "alle opties open" voor zijn toekomst na de Winterspelen van aanstaande februari in Pyeongchang.

"Er is gesproken over wat de mogelijkheden zijn voor KPN om in de toekomst in het schaatsen te blijven", aldus de drievoudig olympisch kampioen. "Natuurlijk denk ik ook na over mijn toekomst, maar ik focus me nu volledig op de Spelen."

Kramer zei deze olympisch cyclus in eerste instantie dat hij zou stoppen na het komende olympische seizoen, maar afgelopen winter meldde hij dat hij waarschijnlijk nog blijft schaatsen na 'Pyeongchang'.

"De verwachting is dat ik nog één of twee jaar doorga, dat is eigenlijk wel zeker", zegt Kramer vrijdag.

Hoofdsponsor

KPN is sinds 2010 hoofdsponsor van de KNSB. Het contract tussen de twee partijen loopt tot en met de Winterspelen van aanstaande februari.

De Telegraaf meldde vrijdagochtend dat KPN na de Spelen gaat stoppen als hoofdsponsor van de schaatsbond en een nieuw, eigen team wil gaan oprichten.

KPN en de KNSB brachten 's middags een gezamenlijk persbericht naar buiten om het bericht van het dagblad te "nuanceren".

"Er is absoluut geen sprake van dat KPN overweegt te stoppen als partner", aldus Olivier Smit, commercieel directeur van de KNSB. "Recentelijk zijn er gesprekken opgestart met KPN om te kijken wat hun rol in de toekomst zal zijn, waarbij KPN zeker partner in het schaatsen zal blijven."

Mark Versteegen, directeur sponsoring van KPN, onderstreepte die woorden. "We zijn nu met elkaar in gesprek over de periode na de Spelen in 2018. Ook in de toekomst wil KPN graag partner in het schaatsen blijven en samen met de KNSB kijken naar wat de optimale vorm is."