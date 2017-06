iSkate 'uitermate verbaasd' over keuze Verweij voor trainingen met Russen

De 26-jarige schaatser, die bij de Spelen van Sochi een zilveren medaille op de 1500 meter won, hoopt bij de Russische nationale ploeg onder leiding van Kosta Poltavets terug te keren op zijn oude niveau. Verweij vertrok woensdagmiddag naar Italië voor een eerste trainingsstage met de Russen.

Sinds eind vorig jaar staat Verweij onder contract bij Team Plantina, dat onderdeel uitmaakt van de iSkate-organisatie. "Wij zijn een voorstander van sporters die zelf verantwoordelijkheid nemen en hun eigen weg gaan. Dat Koen er alles aan wil doen om zich te plaatsen voor de Spelen van Pyeonchang, daar hebben wij alle begrip voor", aldus woordvoerder Eric de Jager van iSkate.

"Maar het feit dat hij af en toe met de Russische ploeg mee gaat trainen, ligt gezien de recente dopingperikelen uiteraard extra gevoelig. Zowel wij van iSkate als zijn sponsor Plantina wil zo snel mogelijk met hem hierover praten. We zijn uitermate verbaasd over de gang van zaken."

Koops

Ook Arie Koops, technisch directeur van de KNSB, reageert enigszins verbaasd op de overstap van Verweij. "Het is zeker een opmerkelijke stap, maar ik denk dat Koen heel goed in staat is om sporttechnisch de beste route richting de Spelen te bepalen. Daar is hij vorig seizoen aardig mee begonnen. Die route zet hij nu door."

“Het is misschien niet de meest voor de hand liggende stap. Maar op het moment dat je er alleen voor komt te staan, is het logisch dat je op zoek gaat naar goede trainingspartners. Natuurlijk zouden wij hem graag in een Nederlands team zien, maar dat is op dit moment niet mogelijk", zegt Koops.

Bij de Russische ploeg vindt Verweij die gewenste trainingspartners wel. Zo gaat hij vooral samenwerken met de 27-jarige Denis Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter.

Maatregelen

Door dopingperikelen onder meer tijdens de Winterspelen in Sochi staat het Russische schaatsen in een kwaad daglicht. Zo werd tweevoudig wereldkampioen sprint Pavel Kulizhnikov in 2016 betrapt op het gebruik van meldonium.

"Gezien het verleden van de Russische sporters zullen wij als sportbond deze zaak natuurlijk nauwlettend blijven volgen en indien nodig passende maatregelen treffen", aldus Koops.