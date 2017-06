Hamar organiseert in 2020 eerste gecombineerde WK allround en sprint

Het is de eerste keer dat beide toernooien gezamenlijk op dezelfde locatie worden afgewerkt.

De wedstrijden worden afgewerkt in het Vikingskipet in de Noorse stad. Hier werden ook dit jaar de WK allround gehouden. Sven Kramer won bij de mannen, bij de vrouwen was de Tsjechische Martina Sablikova de sterkste.

De WK afstanden in 2020 waren eerder al vergeven aan Salt Lake City in de Verenigde Staten. De EK afstanden vinden in 2020 in Heerenveen plaats.

De ISU heeft de WK shorttrack in 2020 toegewezen aan Seoul in Zuid-Korea.