Bob de Jong aan de slag bij Zuid-Koreaanse schaatsbond

"Ik ga me bezighouden met het allroundteam", zegt 40-jarige De Jong, die de enige buitenlandse coach wordt bij het Koreaanse team, tegen NUsport. "Ik hoop met mijn ervaring en Nederlandse achtergrond mijn bijdrage te leveren en hier en daar wat bij te kunnen sturen."

Het Koreaanse team heeft met Seung-Hoon Lee een olympisch kampioen. Hij won bij de Spelen van 2010 in Vancouver goud op de 10 kilometer na de foute baanwissel van Sven Kramer. Bij de vorige Spelen in Sochi eindigde Lee als vierde, op ruim vier seconden achterstand van nummer drie De Jong. De 29-jarige Koreaan richt zich nu vooral op de ploegachtervolging en het nieuwe onderdeel massastart.

"En met Bo-Reum Kim hebben ze de wereldkampioene massastart. Er is zeker wat mogelijk richting de Spelen. Probleem in Korea is wel dat er bij de junioren heel hard gereden wordt, maar dat het daarna een beetje stil valt. Daar hoop ik iets aan de kunnen veranderen."

Turijn

De Jong won ook een keer olympisch goud op de 10 kilometer. In 2006 was de geboren Leimuidenaar de snelste op de Spelen in Turijn.

De klus bij de Zuid-Koreaanse bond is de eerste functie voor De Jong sinds hij in februari 2016 afscheid nam als schaatser. Hij deed liefst vijf keer mee aan de Spelen. Alleen in 2002 pakte hij geen medaille op de 10 kilometer. Naast het goud in 2006 veroverde er in Nagano (1998) zilver en in Vancouver (2010) en Sochi (2014) brons.

Na zijn afscheid een jaar geleden kwam het gevoel dat hij wilde terugkeren in de sport. "Ik miste het schaatsen en heb het daarom afgelopen winter ook allemaal gevolgd. Dat is ook niet gek als je twintig jaar geschaatst hebt op hoog niveau. Ik wilde iets doen met mijn energie en kennis."

"Begin dit jaar heb ik de keuze gemaakt om de opleiding tot coach te gaan volgen en nu krijgt dat dus een mooi vervolg in Korea."