Simon Kuipers keert als coach bij iSkate terug in het schaatsen

"iSkate wil een nieuwe richting inslaan en ik breng een frisse, nieuwe kijk in'', aldus Kuipers, die in 2009 op de WK sprint in Moskou brons veroverde, maandag op de site van iSkate.

"De ploegen bulken van het talent, en dat hebben de schaatsers ook regelmatig laten zien, maar voor de Olympische Spelen willen we het niveau verder omhoog brengen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.''

Kuipers gaat samenwerken met Dennis van der Gun. Hij zal als techniektrainer ingezet worden bij de vrouwensprintploeg Team AfterPay en bij de allroundtak van Team Plantina.

Kuipers komt over van het gewest Friesland, waar hij stage liep en als assistent-trainer werkte.

Gezondheidssector

Toen Kuipers in 2012 op 29-jarige leeftijd een punt zette achter zijn schaatscarrière, koos hij voor een loopbaan in de voedings- en gezondheidssector.

"Toen ik vijf jaar geleden stopte, was ik zó klaar met schaatsen”, zegt de voormalig specialist op de middenlange afstand tegen het AD. "Tien jaar lang had ik alles gegeven voor de sport, de wereld over gereisd, tegenslagen gekend. Dat had fysiek en mentaal zo veel energie gekost, ik wilde het niet meer."

Anderhalf jaar geleden begon Kuipers aan een trainerscursus en vond hij de liefde voor het schaatsen terug.

"Vanaf de eerste keer dat ik op het ijs stond, had ik het zo naar mijn zin. Ik heb het schaatsen een paar jaar niet gevolgd, ben na mijn carrière gaan werken voor een Australisch laboratorium. Ook hartstikke leuk, maar dit is leuker."