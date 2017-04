Achtereekte laatste versterking voor schaatsploeg Lotto-Jumbo

Achtereekte heeft voor één jaar getekend, meldt Lotto-Jumbo op de site van het team. De 27-jarige stayer kwam vorig seizoen uit voor Team Victorie, dat vorige maand ophield te bestaan omdat het geen sponsor kon vinden.

"Ik heb voor Jac en Lotto-Jumbo gekozen omdat ik op zoek ben naar een team met veel structuur en kwaliteit", aldus Achtereekte. "Deze ploeg heeft dit allebei waardoor ik zeker weet dat ik nog een grote stap kan zetten in dit olympische seizoen."

"Ik wil me komende winter kwalificeren voor de World Cups en daarnaast richten op de EK afstanden en WK allround. Maar het hoofddoel is uiteraard het plaatsen voor de Olympische Spelen en dan in Korea strijden voor de medailles op de 3000 en 5000 meter.''

Achtereekte verraste in 2015 bij de WK afstanden door zilver te veroveren op de 5000 meter. In de afgelopen twee seizoenen greep ze naast plaatsing voor internationale toernooien.

De Neeling

De Twentse is de derde versterking voor Lotto-Jumbo voor volgend seizoen na Chris Huizinga en Yvonne Nauta. Daar staat het vertrek van Alexis Contin, Roxanne van Hemert en Lotte van Beek tegenover.

De Neeling is de enige vrouw die mag blijven bij het team van Orie. De voormalig Nederlands kampioen sprint heeft haar contract verlengd met een seizoen.

"Hiermee hebben we een mooie vrouwentak met drie dames die de komende tijd veel aan elkaar zullen hebben", stelt Orie. "Carlijn is een hele mooie versterking voor de ploeg. Zij heeft al aangetoond met de mondiale top te kunnen meestrijden. En Sanneke is een groot talent dat hopelijk dit jaar de stap naar die wereldtop kan zetten."