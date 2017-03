Team Victorie weet geen sponsors te vinden en stopt ermee

"Het voelt als falen. We hebben de wedstrijd verloren. Mission not accomplished", zegt een teleurgestelde Groenewold vrijdag tegenover RTV Drenthe.

Team Victorie presenteerde zich vorig jaar mei als een nieuwe ploeg van drie vrouwen en zeven mannen, met olympisch kampioen Michel Mulder als grootste naam.

De formatie kende een ongelukkig seizoen. Alleen Marije Joling wist een toonaangevende prestatie neer te zetten door in januari de Nederlandse allroundtitel voor zich op te eisen.

Team Victorie had alleen al 500.000 euro nodig om een licentie te kunnen krijgen bij schaatsbond KNSB, maar de zoektocht naar investeerders bracht geen soelaas.

"We zijn eigenlijk al te laat begonnen", erkent Groenewold. "In mei pas. Daarnaast is ook de sponsorwereld erg veranderd."

"Verder gingen de KNSB en de schaatsteams een tijd rollebollend over straat over onder meer de prijzenpot van de schaatsers. Dat heeft ons ook niet geholpen. Ook waren de prestaties niet om over naar huis te schrijven. De Nederlandse allroundtitel van Joling was een lichtpuntje."

Geen inkomen

Groenewold stelt dat er geen andere mogelijkheid was dan de stekker eruit te trekken. "De trainers hebben geen inkomen gehad. Dat houdt een keer op. De schaatsers staan voor een olympisch seizoen, dan moet je eerlijk tegen elkaar zijn."

Naast Mulder en Joling reden ook Jesper Hospes, Sjoerd de Vries, Daniel Greig, Bart Swings, Willem Hoolwerf, Kars Jansman, Carlijn Achtereekte en Vanessa Bitnner in dienst van Team Victorie, dat onder leiding stond van coach Desly Hill.